“Se è vero che c’è una libertà per chi vorrebbe avere un figlio, e non può averlo se non con l’utero in affitto, è altrettanto vero che ci sono due libertà che nessuno considera: quello della signora che deve cedere in affitto il suo utero – è libera questa signora? Di certo se fosse una miliardaria non lo farebbe – dall’altra c’è la libertà del futuro nascituro, che deve essere tutelato”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia alla festa della Lega Romagna in corso a Cervia. “Essere omofobi penso sia una patologia – ha aggiunto – è inutile perdere tempo a parlare di questa roba. Come centrodestra, non dobbiamo pensare che questi temi li debbano trattare solo quelli di sinistra”.