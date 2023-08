Dopo le voci di un flirt con il giocatore dell’NBA, Jimmy Butler, tornano a tenere banco tra le pagine di cronaca rosa le indiscrezioni di un love affair tra Shakira e Lewis Hamilton. Li avevamo lasciati con la certezza che fossero solo amici. Eppure adesso tornano con insistenza i rumors che parlano di una loro relazione segreta. Come mai questo cambio di rotta? Stando al giornale online americano infobae.com, la cantante – in vacanza in una delle isole della Spagna – è stata raggiunta nella notte dal pilota della Mercedes. “Hamilton ha raggiunto tre volte la villa, nella notte, per incontrarla. È stato visto entrare nella sua abitazione”, si legge. In più, a confermare la love story ci pensa anche un tabloid argentino che ha affermato: “Uno degli autisti di Hamilton lo sente parlare regolarmente con Shakira durante i suoi viaggi”. Quindi, gli indizi – che vanno avanti ormai da mesi – per ipotizzare una reale frequentazione ci sarebbero tutti. Tuttavia, al momento non si può far altro che continuare ad indagare e a supporre fino a quando i due non saranno pronti ad uscire definitivamente allo scoperto.