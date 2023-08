“Centomila euro o sei rovinato“. L’ex manager dei vip Lele Mora vittima di un ricatto hard. Come riporta il Corriere del Veneto Mora ha sporto denuncia ai carabinieri di Villafranca Veronese il 6 luglio scorso spiegando: “Sono vittima di stalking e richieste estorsive da più di un mese, hanno iniziato a perseguitarmi da giugno”.

In principio foto di nudo (“corpi sia maschili che femminili”) e offerte bollenti su Whatsapp a cui lui non avrebbe né risposto né acconsentito, quindi le minacce in chat e le “piazzate” davanti alla sua abitazione: “Paga o ti sputt… pubblicamente, vedrai che finisci a Le Iene e su Striscia la Notizia“. Lele Mora, da tempo alle prese con problemi di salute di varia natura, avrebbe quindi provato a bloccare il numero del ricattatore (“Un uomo, nazionalità italiana, residente a Milano”), ma le telefonate e i messaggi intimidatori sarebbero aumentati arrivando da altre utenze.

La situazione sarebbe precipitata del tutto quando, in seguito alle “piazzate sotto casa”, “ho dato loro dei soldi perché avevo paura, non volevo essere denigrato in tv“. Una sorta di acconto non ritenuto sufficiente da chi pretendeva “cifra tonda, centomila euro”. A quel punto l’ex manager ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Ma i guai in casa Mora non finiscono qui. Il figlio Mirko venerdì mattina ha sporto denuncia a Milano perché l’esterno dell’azienda pubblicitaria da lui guidata, la Mediastar, è stato danneggiato: “Martellate alla porta di casa, poi la telefonata anonima al numero fisso dello studio: ‘Siamo del clan Pellizzari – mi hanno detto – siamo i calabresi, stiamo arrivando’“.