A distanza di un mese dal ricovero per un’infezione batterica, Madonna torna sui social e rassicura i fan. In un lungo post che la ritrae prima con il figlio David e poi con la figlia Lourdes, la popstar ha ringraziato la famiglia e gli amici per averle dato la forza di sopravvivere e combattere contro la malattia. “L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina. Un mese fuori dall’ospedale e posso riflettere. Come madre, puoi essere davvero presa dai bisogni dei tuoi figli e dalle difficoltà apparentemente infinite. Ma quando le cose sono andate male, i miei figli si sono mostrati per me. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Questo ha fatto la differenza”, ha scritto dedicando le sue parole ai suoi 6 figli (Lourdes Leon, Rocco Ritchie e i quattro adottati: David Banda, Chifundo “Mercy” James e le gemelle Stella ed Estere). Poi ha proseguito rivolgendo il pensiero agli amici: “Così come l’amore e il sostegno dei miei amici. Se ingrandite la foto che ho in mano, vedrete una polaroid scattata da Andy Warhol di Keith Haring che indossa una giacca con il volto di Michael Jackson dipinto sopra. Un triangolo perfetto di genialità. Un artista che ha toccato tante vite, compresa la mia. Quando ho aperto questo regalo ho singhiozzato perché ho capito quanto sono fortunata a essere viva. E quanto sono fortunata ad aver conosciuto queste persone e tante altre che non ci sono più“. “E grazie a tutti i miei angeli che mi hanno protetto e mi hanno permesso di rimanere per finire di fare il mio lavoro!”, ha concluso.

In molti hanno fatto sentire il proprio amore inondando il post di commenti come: “Ti amo”, “Sembri rinata, foto fantastiche”. E ancora: “La nostra regina”.