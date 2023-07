Mare, sole, caldo, è l’estate: la stagione degli amori per eccellenza. E come sempre accade anche le pagine di cronaca rosa sono alla ricerca della love story che fa sognare il pubblico. Chi ha adocchiato il gossip questa volta? Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Negli ultimi mesi il settimanale Chi aveva sparso la voce che il cuore del cantante fosse tornato a battere dopo la fine del flirt con Martina Maggiore. Notizia che però non era stata né smentita né confermata da Cremonini e dalla giornalista Rai. Il 30 luglio però il cantante e la giornalista hanno pubblicato delle foto che li ritraggono – benché separatamente – su una barca in mezzo al mare di Filicudi, una delle isole delle Eolie. Che siano, quindi, in vacanza insieme?

Ovviamente, sono solo supposizioni eppure nello scatto pubblicato dalla Cardinaletti si può scorgere dietro di lei una maglia bianca, e caso strano Cremonini tra gli outfit mostrati ne aveva una uguale. Al momento non si può far altro che ipotizzare e continuare a cercare indizi a conferma di una loro storia, ma per saperne di più bisognerà attendere che i due escano definitivamente allo scoperto. Ciò nonostante, per i fan la relazione è già appurata e lo hanno mostrato nei commenti: “C’é chi ha ingrandito la foto n 2 x vedere chi era quello vicino a lei ..e chi mente”, ha scritto un utente. E ancora: “Cremonini è venuto benissimo”, “Quindi ‘la ragazza del futuro che parlava ai telegiornali’ eri tu… Lungimirante il ragazzo”, “Io ho comparato le loro storie…. la maglia bianca coincide”.

