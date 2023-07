La pausa estiva si avvicina e la settimana di parlamentari ed esponenti del governo si accorcia sempre di più. A sollevare il caso è il senatore Pd Filippo Sensi che su Twitter ha postato due foto: una scattata mercoledì 26 luglio a Palazzo Madama durante la discussione della mozione di sfiducia per la ministra del Turismo e una del 27 luglio. “Ieri per la ministra Santanché 12 ministri – tra i quali Musumeci – seduti ai banchi del governo”, ha scritto su Twitter il dem. “A far sentire il sostegno, l’appoggio. Oggi si parla degli interventi per l’emergenza in Emilia-Romagna. Ecco il quadro, una sottosegretaria. Sono senza parole”. Assente, denuncia Sensi, anche lo stesso titolare del dicastero della Protezione civile Nello Musumeci.

Ieri per la ministra Santanché 12 ministri – tra i quali Musumeci – seduti ai banchi del governo. A far sentire il sostegno, l’appoggio. Oggi si parla degli interventi per l’emergenza in Emilia Romagna. Ecco il quadro, una sottosegretaria. Sono senza parole. pic.twitter.com/Ub1lW47NFS — nomfup (@nomfup) July 27, 2023

Secondo quanto riferito da Sensi, proprio Musumeci in tarda mattinata si è “affacciato” in Aula. Ma dopo aver annunciato la questione di fiducia ha lasciato l’emiciclo e non è rimasto ad ascoltare il dibattito.

S’era affacciato Musumeci nel dibattito sui danni del maltempo in Emilia. Per mettere la fiducia. Letto il distico, gabbato lo santo. Resta un sottosegretario, triste e solitario. Intanto sfilano le dichiarazioni di voto. Pausa pranzo, fa caldo pic.twitter.com/TMmKqaNomN — nomfup (@nomfup) July 27, 2023

Ma non c’era solo poca gente nei banchi del governo. Vuoti sono anche i banchi del centrodestra. Così, intorno alle 16, il deputato dem Sensi ha immortalato le presenze durante l’intervento del ministro all’Ambiente Pichetto Fratin: nessuna.

Il ministro Pichetto Fratin risponde in aula al Senato a una interrogazione sul cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico. I banchi della maggioranza. pic.twitter.com/bNnyJ3SYVM — nomfup (@nomfup) July 27, 2023

Per la maggioranza le cose non sono andate meglio a Montecitorio. Lì le assenze sono state registrate durante la discussione sulla proposta di legge delle opposizioni per l’introduzione del salario minimo. “Oggi, con appena 7 deputati di maggioranza presenti in Aula, uno sfregio a tante lavoratrici e lavoratori, non discutiamo solo di salario minimo legale ma di dignità dei lavoratori e di lotta alla povertà lavorativa”, ha denunciato il deputato del M5s Alfonso Colucci.