Per gli amanti del cinema a Milano oggi non è una data come tutte le altre. Il 31 luglio 2023, dopo 94 anni di storia, chiude l’Odeon. Inaugurato nel 1929 in via Santa Radegonda, a un tiro di schioppo dal Duomo, si tratta del più grande multisala in città: 10 sale, 2250 posti a sedere, ingresso monumentale e lampadari art déco. Tutto questo da domani sarà storia passata. Al suo posto sorgerà una sorta di centro commerciale, ma alcune delle sale più piccole dovrebbero essere ricollocate al piano interrato. Si parla anche di mantenere il foyer d’ingresso con tanto di pavimento in marmi policromi, lo scalone principale che porta al piano terra e la sala storica anch’essa al piano terra. Ma non sarà più lo stesso.

L’Odeon non è certo il primo cinema storico della città a chiudere i battenti, complice anche la concorrenza agguerrita delle piattaforme di streaming. Prima di lui il Capitol, Corallo, il Manzoni, e ancora il Pasquirolo, l’Excelsior, il Mignon. Le statistiche dell’Anec Lombardia fanno sapere, come riporta il Corriere, che negli anni Settanta il comune meneghino spitava 160 cinema indipendenti. A oggi ne sono rimasti in piedi 28.