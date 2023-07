Altro giro, altra amicizia finita. Il bollettino delle imprese epiche dei Sussex va aggiornato quotidianamente perché Harry e Meghan non riescono proprio a non regalare notizie e perle anche in piena estate. L’ultima novità riguarda David e Victoria Beckham, un tempo grandi amici del secondogenito di Re Carlo e dell’ex attrice, ora invece caduti nella black list dei duchi. Le cronache raccontano che fu proprio l’ex Spice Girls una delle prime a supportare Meghan, sin dal suo trasloco a Londra, e persino nei momenti più complicati dei feroci attacchi quotidiani dei tabloid. La dimostrazione plastica del rapporto molto stretto fu la loro presenza al matrimonio reale, nel 2018, anche se per la verità Beckham e moglie parteciparono anche a quello di William e Kate. Che qualcosa però negli ultimi tempi fosse cambiato lo si era capito: incontri ridotti all’osso, nessun commento pubblico di supporto dopo la burrascosa Megxit poi il gelo artico dello scorso anno, quando Harry e Meghan non parteciparono alle nozze americane del primogenito dei Beckham, Brooklyn, con la multimilionaria attrice Nicola Peltz.

La loro presenza era stata ampiamente preannunciata ma se declinarono di loro spontanea volontà l’invito o furono poi cortesemente invitati all’ultimo minuto a non partecipare, non è dato saperlo. Ma oggi il Sun fa una rivelazione bomba su come l’amicizia sarebbe sfumata, forse per sempre. Stando al tabloid, infatti, i Beckham avrebbero chiuso ogni rapporto dopo l’inopportuna telefonata al vetriolo con cui Harry avrebbe accusato l’ex calciatore e la stilista di essere una delle fonti delle indiscrezioni alla stampa sulle loro vicende familiari e sui rapporti burrascosi con la famiglia reale. Sui Sussex si abbatte dunque l’ennesima tegola: sempre più isolati, sempre meno popolari e sempre più nel mirino della stampa. “Qualsiasi riappacificazione ora è molto improbabile”, aggiunge il Mail on Sunday: David e Victoria non vogliono più averci a che fare.