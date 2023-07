È stato trovato questa mattina all’alba il corpo del 24enne disperso in mare dopo un tuffo con gli amici a Lido di Classe. Il ragazzo, senegalese residente a Cervia, si era tuffato nel tardo pomeriggio del 29 luglio: a dare l’allarme, intorno alle 20, i ragazzi che erano con lui e che una volta usciti dall’acqua non lo hanno più visto. Vigili del fuoco e Capitaneria di porto, come riportato dal Resto del Carlino, hanno perlustrato il tratto di mare davanti agli stabilimenti Pura Vida e Rosa. Questa mattina alle prime luci dell’alba il drammatico ritrovamento. Sul posto erano presenti la famiglia e gli amici.