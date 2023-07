6 squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle 8 e 45 di sabato mattina a Ciampino per l’incendio in un sito per la raccolta dei rifiuti. Le operazioni di spegnimento in corso, anche con mezzi aeroportuali in grado di erogare grandi quantità di estinguente sulle fiamme. Una alta colonna di fumo nero visibile anche da chilometri di distanza, sta tenendo in apprensione i cittadini della zona, il vento la ha spinta verso i castelli. La sindaca di Ciampino Emanuela Colella in una nota ha raccomandato “ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse”. Al momento non sono segnalate ripercussioni sul traffico aereo.