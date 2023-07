60 Vigili del Fuoco sono al lavoro dal mattino di sabato per domare le fiamme a Ciampino in un’area di circa 20mila metri quadrati dedicata allo stoccaggio di rifiuti. Lo ha detto Luca Cari, Dirigente Comunicazione ed Emergenza dei Vigili del Fuoco. “Sono interventi molto lunghi,” ha aggiunto. Dalle verifiche effettuate, l’incendio è partito per cause “accidentali” come ha riferito sul posto il Sindaco, Emanuela Colella che poi ha aggiunto che gli operai presenti sono intervenuti per domare le fiamme ma hanno dovuto “subito” chiamare i soccorsi.