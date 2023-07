Elisabetta Canalis pubblicizza una villa di lusso nella “sua” Alghero, che è già un passo avanti rispetto a quando pubblicizzava la “sua Liguria”. Battute a parte, la showgirl ha postato su Instagram, ben segnalate come Adv, le foto di una lussuosa proprietà. Non sembra ci sia nulla da dire: gli influencer fanno adv di continuo. Ma attenzione, anche in questo caso sono arrivati gli haters. Ebbene sì, verrebbe da dire che “ogni occasione è buona” per i leoni da tastiera che non tengono mai le dita lontane dalla tastiera. C’è chi si lamenta del fatto che il post sia scritto in inglese e chi che la villa costa troppo (?): “Ma noi siamo “poveri”… Le “ricchezze” materiali non possiamo permettercele (ne veniamo pagati per pubblicizzarle oltre che usufruirne). Veda Sig.ra Canalis, ci sono modi e modi per “pubbliccizzarsi”…”, “… Che ca**o di pubblicità fai? Scrivi in inglese per pubblicizzare una località Italiana!? Open to Meraviglia”, “Se trovo chi paga ci vengo volentieri”, “Abbiamo capito che sai l’inglese”, “Per 1400 euro al giorno niente male”. Ma è davvero questo il prezzo della casa? Una settimana nel mese di settembre, stando a Booking, si aggira sui 10 mila euro. La villa è per 13 ospiti e ha 8 bagni e 7 camere da letto. Con buona pace degli haters, sono tantissimi anche i complimenti per la bellezza della showgirl e per il posto da sogno.