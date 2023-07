Smartphone in mano, completo sartoriale e cravatta d’ordinanza, sorriso orgoglioso. Matteo Renzi ha provato a passare inosservato alla laurea in economia aziendale del figlio Francesco, ma non c’è riuscito nemmeno “camuffandosi” da genitore qualunque tra le poltrone dell’aula magna del Polo universitario delle scienze sociali di Novoli, vicino Firenze. Una giornata speciale per tutti, ancora più speciale per la famiglia Renzi che ha festeggiato con gli occhi dei fotografi puntati addosso, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi in edicola, che ritraggono il neolaureato con il presidente di Italia Viva e la moglie Agnese, sia dentro che fuori l’università. Del resto, l’ex premier non è uno che passa mai inosservato e l’occasione privata era piuttosto ghiotta per i paparazzi (allertati o meno). Eccolo dunque scattare foto a raffica, poi stringere la mano a una professoressa dopo la laurea del figlio ed infine portare alcuni cabaret di pasticcini per festeggiare con la famiglia (c’erano ovviamente anche gli altri due figli, il secondogenito Emanuele e la terzogenita Ester) e una trentina di amici nella piazzetta del Polo universitario che ospita scienze politiche, giurisprudenza ed economia.

Proprio in economia aziendale si è laureato Francesco Renzi, discutendo una tesi dal titolo “Le strategie Rai riguardanti il festival di Sanremo”, ottenendo il punteggio di 95/110. Un traguardo tutt’altro che scontato, rivela Chi: “Infatti il 22enne Francesco è (anche) un calciatore (ha giocato in serie D e in serie C con Pistoiese, Prato e Poggibonsi). Ci sono stati molti momenti in cui un futuro da centrocampista sull’erba e uno alle prese con cifre e investimenti in un ufficio sembravano alternativi: anzi, probabilmente si è temuto che uno dei due cannibalizzasse e azzerasse l’altro.

“Non è andata così”. Ecco dunque spiegato il senso del lungo post del senatore dedicato al figlio, pieno di parole che hanno il sapore della rivincita: “È un giorno di festa. È come un gol in rovesciata dedicato a tutti quelli che ti dicevano: ‘No, non si possono conciliare troppe cose diverse’. E invece oggi dimostri a tutti, soprattutto a te stesso, che nella vita bisogna sempre provare a coltivare le passioni più diverse e più grandi. Goditi questa giornata ripensando a tutte le volte in cui non ce l’hai fatta, in cui un mister ti ha tenuto in panchina, in cui un esame non è andato come avresti voluto, in cui qualcuno ti ha deluso”. Ora per il neo dottor Francesco Renzi si apre adesso un nuovo capitolo della sua vita: l’ex premier ha infatti rivelato che sta per cominciare un percorso negli Stati Uniti, anche se non ha specificato di cosa si tratti. “Adesso che riparti per un’avventura oltre l’oceano, sappi che dovunque andrai ti porterai dietro un abbraccio indissolubile. L’abbraccio dei tuoi genitori, dei tuoi fratelli, di tutta la famiglia”.