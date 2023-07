Sono arrivati in Sardegna a bordo del loro yacht, e hanno allestito in spiaggia una postazione completa, dotata di tutti i “comfort“: gazebo, sedie, ma non solo. Sulla spiaggia di Cala Coticcio, nella perla tutelata dell’isola di Caprera, un gruppo di vacanzieri ha anche disseminato scarpe da scogli, creme, asciugamani, sedie e maschere. Poi sono tornati a bordo della loro imbarcazione di lusso per dormire: e stavano ancora dormendo quando, questa mattina, i primi bagnanti di oggi hanno raggiunto la spiaggia, trovando una Cala Coticcio “apparecchiata” singolarmente. “Quando sono arrivato era tutto montato, ma non c’era nessuno”, ha raccontato all’Adnkronos Giampiero Carcangiu, amministratore di una pagina Facebook dedicata a Cala Coticcio.

“Quando è arrivato un gruppo di turisti assieme a una guida autorizzata dal Parco, il personale dello yacht ha visto movimento ed è andato in riva col gommone e ha smantellato tutto”, ha aggiunto Carcangiu. I primi bagnanti del mattino hanno collaborato alla liberazione di Cala Coticcio accogliendo i turisti con un applauso ironico. ”Nel pomeriggio un altro gommone è arrivato in riva a motore acceso, poi è stato il turno di una moto d’acqua – polemizza Carcangiu -. Mancano i campi boa, i cartelli in spiaggia, i controlli e il cavo tarozzato non ferma nessuno. Il nostro arcipelago va tutelato”. Per fortuna che a portare via il gazebo utilizzato dal gruppo di vacanzieri “villani”, come si vede nello scatto postato dall’uomo sulla pagina Amanti di Cala Coticcio, ci aveva già pensato il vento.