Chiamarlo “maltempo” è quantomeno riduttivo vista la sua forza distruttrice. Il nubifragio che si è abbattuto nelle scorse ore sulla città di Milano e su tutto l’hinterland è stato un vero e proprio evento eccezionale, causato dai cambiamenti climatici in corso. Grandine, pioggia e vento con raffiche superiori ai 100 Km/h non hanno risparmiato neanche le case dei vip. Tra queste, anche quella di Michelle Hunziker, che ha condiviso con i suoi follower le immagini degli effetti che la tempesta ha avuto su casa sua: “Il mio terrazzo a Milano…”, ha scritto la conduttrice mostrando le immagini di vasi rovesciati e piante sradicate. “In 26 anni che vivo a Milano non ho mai visto una cosa così“, ha sottolineato.