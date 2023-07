“C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù”. Il destinatario resta ignoto, ma il messaggio è abbastanza chiaro: Luis Alberto si sfoga su Instagram mentre con la sua Lazio è in ritiro ad Auronzo di Cadore. Il sospetto è che la storia polemica pubblicata dal centrocampista sia un riferimento alla trattativa per il rinnovo del contratto con il club biancoceleste.

Un sospetto sottolineato anche dal Corriere dello Sport, che spiega come da alcune settimane Luis Alberto sia a un passo dalla firma, che però finora non si è mai concretizzata. Lo spagnolo non è nuovo alle polemiche con il club e a questo punto ogni scenario è possibile. Anche perché nella storia Instagram c’è pure un’emoticon, ovvero una mano che saluta. Lo strappo è così forte da poter addirittura portare a un addio alla Lazio?