“Sono dell’opinione che la Bundesliga dovrebbe impegnarsi molto di più”. Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer sbotta contro gli altri club tedeschi e li accusa di non contribuire a sviluppare il marketing del campionato. La Bundesliga punta a migliorare sempre di più e il modello di riferimento è la Premier League. Hainer però sottolinea una grande differenza tra i club inglesi e le squadre tedesche. Oltre al Bayern, che si trova a Tokyo, solo il Borussia Dortmund è attualmente in tournée all’estero con diverse amichevoli negli Stati Uniti quest’estate.

Il presidente dei bavaresi si è lamentato del fatto che la presenza della Bundesliga nei tour di marketing in mercati importanti come l’Asia e gli Usa è troppo bassa rispetto ad altri importanti campionati europei. “Alla fine, ci sono una o due carte per la Bundesliga nel marketing estero. Il Bayern è sicuramente una di queste, ma non è abbastanza”, ha criticato Hainer. Il 69enne ha chiesto maggiore impegno agli altri club e anche alla federazione tedesca (DFL).

“Dai ricavi che la DFL genera nel marketing estero si può vedere che le cose stanno andando indietro piuttosto che avanti. Questo dimostra che dobbiamo fare molto di più“, ha affermato Hainer. La commercializzazione dei diritti televisivi della Bundesliga all’estero porta attualmente circa 160 milioni di euro a stagione. La Premier League inglese è molto più avanti nel marketing globale. Circa la metà dei club della Premier è in tournée in Asia o negli Stati Uniti durante l’attuale pre-campionato.