Lo scorso ottobre la prima assoluzione: non colpevole. Oggi un altro verdetto, dopo le lacrime, che invece ha fatto piegare i lati della bocca di Kevin Spacey in un sorriso. La giuria londinese ha assolto l’attore dall’accusa di violenza sessuale derivante da accuse di quattro uomini risalenti a 20 anni fa. Secondo i giornali inglesi, il 64enne premio Oscar un attimo dopo la dichiarazione di non colpevolezza si sarebbe messo a piangere. La giuria della corte della corona di Southwark a Londra ha assolto l’imputato dalle accuse di aggressione sessuale denunciate da quattro uomini. Quello che ad oggi risulta il processo di più alto profilo del Regno Unito legato al terremoto del #MeToo è durato quattro settimane. Come riporta il Guardian, Spacey era presente in aula al momento della sentenza e vestiva “un abito scuro, una camicia rosa, un fazzoletto da taschino bordeaux e una cravatta”. Mentre i giurati lo scagionavano da tutti e nove i reati sessuali denunciati dai quattro uomini, e che ricoprivano l’arco temporale dal 2004 al 2013, Spacey si è rivolto con grande trasporto verso i componenti del suo team legale abbracciandoli.

La star di Hollywood aveva negato tutte le accuse, sostenendo che fossero pura “follia”, “cazzate assolute” e “pugnalate alla schiena”. Spacey ha affermato che i denuncianti erano motivati finanziariamente e che una vittima cercava “soldi, soldi e poi soldi”. L’assoluzione del premio Oscar per I soliti sospetti e American Beauty cade in maniera casuale proprio nel giorno del suo 64esimo compleanno. Il pubblico ministero, Christine Agnew KC, aveva accusato Spacey di essere un “bullo sessuale” che ha sfruttato la sua fama e il suo potere per abusare dei denuncianti; mentre i giurati hanno invece respinto le affermazioni dell’accusa sotto ogni punto di vista, confermando sostanzialmente che gli incontri sessuali erano consensuali. Spacey era stato cacciato senza la benché minima possibilità di difendersi dal set di House of Cards nel 2017 per “cattiva condotta” fuori e soprattutto sul set della serie (accuse peraltro mai formalizzate ma che all’epoca fecero scalpore). Infine, l’anno scorso, una giuria di New York aveva dichiarato Spacey non colpevole delle accuse rivoltegli dall’attore Anthony Rapp, ovvero di averlo sessualmente molestato in una lontana notte del 1986 nella camera da letto dell’attore durante un party in casa sua.

“Immagino che molti di voi possano capire che c’è molto da elaborare per me dopo quello che è appena successo oggi – ha dichiarato l’attore al termine dell’udienza – Ma vorrei dire che sono enormemente grato alla giuria per aver avuto il tempo di esaminare tutte le prove e tutti i fatti, attentamente, prima di prendere una decisione. E sono onorato dal risultato di oggi. Voglio anche ringraziare il personale all’interno di questo tribunale, la sicurezza e tutti coloro che si sono presi cura di noi ogni singolo giorno, il mio team legale ​per essere qui ogni giorno. E questo è tutto quello che ho da dire per il momento. Grazie mille”