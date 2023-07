L’Italia ha battuto l’Argentina all’esordio ai Mondiali di calcio femminile in Nuova Zelanda e Australia. All’Eden Park di Auckland le azzurre si sono imposte con un gol nel finale di partita di Girelli – entrata nel corso della partita – su assist di Boattin.

Dopo un primo tempo piuttosto macchinoso e poco cinico sotto porta, con due reti annullate alle azzurre per fuorigioco e una manovra troppo lenta, complice anche una buona fase difensiva argentina, la Nazionale è uscita bene nella ripresa quando ha trovato una maggiore capacità di costruzione di gioco. A decidere la partita è stato il gol di testa all’83′ dell’attaccante della Juventus, che è la prima giocatrice azzurra ad andare in gol in due mondiali consecutivi.

L’Italia è in testa al gruppo G insieme alla Svezia, che ieri ha battuto il Sudafrica per 1-0.