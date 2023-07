Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d’oro nei 50 farfalla. L’azzurro con il tempo di 22″68 (record italiano) ha preceduto il portoghese Matos Ribeiro in 22″80 e il francese Maxime Grousset con 22″82. Ceccon ha ottenuto una storica medaglia a mezz’ora da una semifinale fantastica nei 100 dorso. L’oro di Ceccon arriva pochi minuti dopo l’argento di Nicolò Martinenghi che nei 100 metri rana ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, si è piazzato ex aequo con l’olandese Kamminga e lo statunitense Kink. Al primo posto il cinese Qin, autore di una prestazione eccezionale con il tempo di 57″69.

Martinenghi resta così sul podio iridato, dopo l’oro di Budapest 2022, quando raccolse l’eredità lasciata vacante da Adam Peaty. Il 23enne di Varese, primatista italiano (58″26) – campione europeo in carica nei 50 e 100 – parte in corsia 1 dopo il 59”21 in semifinale, stampa un super passaggio in 27”47 ai 50, un ritorno 31”45 e chiude in 58’72 ex aequo con l’olandese Arno Kamminga – argento mondiale, europeo ed olimpico – e lo statunitense Nic Fink – bronzo a Tokyo 2020. La corona di re del mondo va al cinese Haiyang Qin che abbassa ulteriormente il record asiatico portandolo a 57”69.