“È un po’ come costruire uno stadio nel mezzo di piazza Duomo“. A lanciare la provocazione è Annalisa Molgora, referente del neonato Comitato No Stadio contro la realizzazione di un impianto da 60mila posti per le partite casalinghe del Milan nell’area verde del quartiere San Francesco a San Donato Milanese, comune di oltre 30mila abitanti dell’hinterland Sud-Est. Da settimane gli attivisti si stanno quindi impegnando per chiedere chiarezza sul progetto e sulla sua concretezza: “Un’opera così importante impatterà sulle vite di tutti noi e cambierà completamente il volto di questa città. Credo che il minimo sia informare la cittadinanza e capire quale sia la sua posizione”, aggiunge un’altra componente del Comitato No Stadio, Iris Balestri, che annuncia di aver già raccolto oltre 1.300 firme contro la realizzazione dell’impianto da parte del club rossonero.