Giorni torridi a Roma, con temperature oltre i 30 gradi anche fino a sera. Nonostante ciò, Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi hanno deciso di affrontare il caldo ed uscire per andare ai Musei Vaticani. Come riportato da Fanpage, infatti, il Pupone e la pariolina 34enne si sono regalati una visita privata di tutto rispetto, ricevendo da Gianni Crea – il clavigero dei Musei Vaticani – le chiavi della Cappella Sistina. Bocchi ha pubblicato qualche scatto sui social, con l’incredibile panorama alle spalle ma anche con le chiavi in mano. Ed è qui che in molti hanno notato una certa analogia con un altro scatto. Di chi? Di Ilary Blasi. Proprio così. Diversi mesi fa, infatti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi si era recata nello stesso sito per una visita. In quell’occasione, Blasi pubblicò uno scatto con le chiavi in mano: proprio come ha fatto Noemi adesso. La pagina Instagram @noemibocchifanpage (che più che una una fanpage sembra un pagina ironica) ha ripubblicato i due scatti, mettendoli a confronto. Apriti cielo: “Ilary è Ilary”, “Scusa ma Ilary è unica”, “Copi Ilary ma non ci riesci, cara mia”, sono alcuni dei commenti. C’è da scommettere che la maggior parte siano da parte dei romani. Sì perché a distanza di un anno circa dalla separazione tra Blasi e Totti, a Roma c’è ancora una certa aria per cui il Pupone è “sacro”, ma guai a pensare che Ilary – per vent’anni al fianco dell’ex capitano giallorosso – possa essere in qualche modo sostituita.

Mentre Totti e Noemi si godono qualche giorno nella Capitale, dopo un viaggio negli Stati Uniti, anche Ilary si rilassa nella città eterna. Nella serata del 19 luglio, la presentatrice Mediaset ha pubblicato alcune Instagram stories presso “This is Wonderland“, il parco magico con tema Alice nel Paese delle Meraviglie, ambientato nella cornice del Laghetto delle Cascate, giardino dell’EUR, poco distante dalla casa che fu il “nido” d’amore di Totti e Blasi. La mattina del 20, invece, Ilary si è mostrata sui social con il costume intero e a bordo piscina, prendendo il sole. Insieme a lei anche la piccola Isabel Totti (la terzogenita, dopo Cristian e Chanel) che si è tuffata in acqua insieme ad un tenero cagnolone di nome Diego. Con buona pace della ministra Eugenia Roccella che, solo qualche settimana fa, aveva sentenziato: “Io sono animalista, amo moltissimo cani e gatti, però quando mi capita di portare il cane ai giardinetti sento il richiamo con dei nomi ‘Giovanni, Eugenio, Riccardo’. Questo tentativo è sintomo di un desiderio che evidentemente c’è di affettività e famiglia, ma che viene trasferito sugli animali o sui cagnolini”.