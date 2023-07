Le dive sono note (anche) per i loro proverbiali ritardi, ma se a dover aspettare sono loro ecco che vanno su tutte le furie. Questo è quel è che successo a Jennifer Lopez, che ha dovuto attendere un minuto davanti alla porta della palestra nella quale si era recata per allenarsi. Parliamo di soli 60 secondi, ma sono bastati all’attrice e cantante per arrabbiarsi non poco e riversare la propria ira sui paparazzi.

A scatenare l’ira funesta di J.Lo è stato il fatto che la porta della palestra non si sia aperta all’istante e abbia dovuto rimanere fuori ad aspettare. Impaziente di entrare, Jennifer ha bussato una seconda volta alla porta che finalmente si è aperta. Il tutto sotto gli occhi dei paparazzi che non hanno perso occasione per fotografarla come sono soliti fare. Ed ecco che, ad allenamento finito, l’artista prima di salire sulla propria auto si gira verso i fotografi salutandoli con un poco elegante: “Fu*k you! Bye”.