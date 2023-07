Un violento nubifragio nella zona di Monza, forti grandinate nell’area di Mantova, pioggia e vento in provincia di Varese così come a Milano. È il bollettino meteo della prima parte della mattinata in Lombardia, mentre su Milano è ricomparso già il sole. I vigili del fuoco sono intervenuti in tutta la regione, con particolare attenzione in Brianza dove si registra qualche sottopasso allagato, qualche tetto scoperchiato e diversi alberi caduti. Oltre 110 gli interventi dei vigili del fuoco, principalmente per allagamenti anche se per ora il fiume Seveso è ancora entro i limiti. Particolarmente alcune immagini riprese dagli abitanti di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, e condivisi sul web che mostrano l’arrivo di una tromba d’aria