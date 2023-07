Ammonta a 460mila euro, divisi in tre diversi conti, la cifra complessiva che la Guardia di Finanza ha sequestrato a un religioso di Vicenza, appartenente all’ordine Frati Minori dei Cappuccini di Rovigo, destinatario di un decreto di sequestro preventivo richiesto dalla Procura in seguito alle indagini per circonvenzione di incapace.

Secondo i i magistrati l’uomo si è progressivamente avvicinato ad un’anziana e, approfittando dello suo stato di fragilità psichica e emotiva, è riuscito a circuirla allontanandola da amici e parenti e appropriandosi delle sue disponibilità economiche, trasferite via via sui propri conti. Fino all’epilogo alla morte della donna, avvenuta quest’anno per cause naturali, quando il frate è risultato l’unico erede designato sul testamento olografo.

Gli accertamenti sono scattati in seguito ad un esposto del fratello della vittima ed hanno permesso di acquisire una serie di elementi a sostegno della tesi accusatoria, secondo cui il religioso era al corrente delle ricchezze in possesso della donna e adoperandosi in una serie di raggiri è riuscito ad ottenere il conferimento di una procura generale sui suoi beni, che gli ha consentito di operare indisturbato già dal 2021.

Dell’indagine sono stati avvisati i vescovi di Vicenza e di Rovigo e il ministro provinciale dell’Ordine dei frati cappuccini veneti, come previsto dagli accordi vigenti tra Stato e Chiesa, dopodiché, su ordinanza del Gip, i finanzieri vicentini, insieme ai carabinieri, ha proseguito ad eseguire un decreto di perquisizione personale, domiciliare e e informatica nei confronti del religioso.