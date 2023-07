“Bellissima“, come canta lei stessa in uno dei suoi più grandi successi. Così Annalisa si è mostrata sui social, con un post pubblicato ieri 2 luglio in abito da sposa. “Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa – ha scritto la cantante a corredo di due meravigliosi scatti -. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore. 29/6/2023″, si legge nel post. Per lei un abito “poco convenzionale”: corto, con maniche lunghe, collo a dolcevita e tutto di pizzo. Ad impreziosirlo alcuni punti luce che mettono in risalto un fisico mozzafiato. Tutto realizzato da Dolce&Gabbana. “Ora bacerai solo lui che bacerà solo te”, ha scritto un fan sotto al post, facendo riferimento all’altro recente successo di Annalisa “Mon Amour“. E ancora cuori di congratulazioni da parte di altri volti noti del mondo della musica e dello spettacolo: da Alessandra Amoroso a Chiara Ferragni, passando per Paola Di Benedetto, Noemi, Antonella Clerici ed altri. Non si sa se quello sia stato l’unico vestito indossato dalla cantante, dal momento che poco o nulla si è saputo delle nozze. Di foto, soprattutto, ne sono uscite davvero pochissime. Che sia stata per una ricercata riservatezza oppure per un accordo con qualche testata in particolare? Certo è che la cantante – più di 4.3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify – è convolata a nozze con il fidanzato Francesco Muglia e che il loro matrimonio “segreto” si è svolto giovedì 29 giugno presso la Basilica di Assisi, in Umbria. A celebrarlo, scrive Deejay.it, Padre Giuseppe Sangrino, grande amico d’infanzia di Muglia. Poi una festa a Tellaro, borgo in provincia di La Spezia. Più qualcosa si nasconde e più cresce la curiosità. Questa, si sa, è la regola del gossip (ma dell’essere umano, in fondo). Chi c’era, dunque, al grande evento?

Come riportato da Today, era presente anche Maria De Filippi, insieme a Rudy Zerbi. Sarebbe mai potuta mancare la conduttrice che l’ha vista nascere artisticamente? Era il 2011, infatti, quando Annalisa Scarrone partecipò alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, arrivando seconda. Al primo posto, invece, Virginio. Ma la cantante non ha mai desistito. E meno male, aggiungiamo noi, visto che la sua voce è una delle più intonate dell’attuale panorama musicale italiano. Prima con Scintille, poi con Una finestra tra le stelle e ancora con Il diluvio universale, Il mondo prima di te e Dieci: sono diverse le partecipazioni di Annalisa al Festival di Sanremo. Ma il grande successo è recente: da Bellissima a Mon Amour, fino alla più recente Disco Paradise (con Fedez e gli Articolo 31). La versione più pop di Annalisa ha davvero conquistato tutti: dai giovanissimi su TikTok, fino alle radio. Ma anche in tv, ormai, si mostra in tutta la bellezza (senza più timori).

Chi è Francesco Muglia, marito di Annalisa

Classe 1980, originario di Padova, Francesco Muglia è il marito di Annalisa. Di lui non si sa moltissimo, vista la riservatezza che ha sempre mantenuto, insieme alla cantante. “Solo” 10.4 mila follower su Instagram, dove ama pubblicare scatti di paesaggi e di viaggi: Inghilterra, Marocco, Grecia, Spagna. Che sogno (quando arrivano le ferie?). Ma torniamo ai suoi social. Di Annalisa non c’è traccia (anche se si seguono a vicenda). Quello che sappiamo, stando a quanto riportato dal Corriere, è che Muglia è un manager di alto livello, VP Marketing & Customer Experience Innovation di Costa Crociere. Ha studiato all’università di Padova (dove si è laureato in Lettere) , poi a quella di Stoccolma, per poi conseguire un master in marketing e comunicazione. Inoltre è diplomato al conservatorio di Padova (in “organo”). Non è noto con certezza a quando risalirebbe il loro primo incontro. C’è chi dice nel 2020, quando la cantante era stata invitata come ospite speciale a bordo di Costa Smeralda e chi, invece, nel 2021, per un evento simile.