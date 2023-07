Patrick Zaki condannato, il peggiore degli scenari possibili. Un verdetto assurdo e scandaloso. Al termine dell’undicesima udienza del processo che lo vedeva imputato del reato di “diffusione di notizie false” (per aver scritto cose assolutamente vere, a proposito della discriminazione subita dai cristiani copti in Egitto), Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere.

Dopo 22 mesi di carcere durissimo e un processo iniziato più di un anno fa, l’immagine di Patrick Zaki trascinato via dall’aula del tribunale di Mansura è terrificante.

Dopo la scarcerazione, alla fine del 2021, e la laurea di due settimane fa, in molti avevano pensato che andasse bene così. Hanno celebrato lo “Zaki libero” e lo “Zaki dottore”, ma hanno via via perso di vista lo “Zaki imputato”.

Ora è il momento di riaccompagnare Amnesty International, le istituzioni accademiche e politiche di Bologna insieme alla società civile della città nella campagna “Free Patrick Zaki”.