Tre anni di carcere. Questa la condanna per Patrick Zaki, il giovane ricercatore universitario che dall’arresto nel febbraio del 2020, attendeva di conoscere il suo destino. La pena è stata riferita all’Ansa da uno dei quattro legali dell’attivista al termine dell’udienza odierna a Mansura, in Egitto. Zaki – che solo il 5 luglio scorso si è laureato con 110 e lode all’Università Alma Mater di Bologna – è stato portato via dall’aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all’esterno. L’udienza si è svolta oggi a Mansura. Zaki è accusato da governo egiziano di diffusione di notizie false” per un articolo scritto nel 2019 su attentati dell’Isis e due casi di discriminazione nei confronti della comunità copta. Zaki rischiava fino a cinque anni di carcere. Zaki dovrà quindi tornare in carcere. “Calcolando la custodia cautelare” già scontata, “si tratta di un anno e due mesi” di carcere ha spiegato Salah. “Patrick è stato arrestato in tribunale in vista del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa” ha scritto su Twitter Hossam Bahgat, attivista egiziano per i diritti umani e fondatore dell’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), la stessa ong con cui ha collaborato Zaki. La legale principale di Zaki ha annunciato un ricorso contro la condanna: “Chiederemo al governatore militare di annullare la sentenza o di far rifare il processo come è avvenuto nel caso di Ahmed Samir Santawy“, ha detto Hoda Nasrallah parlando all’Ansa.

“Spero che il giudice stabilisca una data per il verdetto lasciando libero Patrick e non rinvii nuovamente il processo”, aveva dichiarato l’avvocata Hoda Nasrallah all’Ansa prima della lettura del verdetto. “Sono appena arrivato al tribunale di Mansura e sono in attesa dell’inizio dell’udienza. Spero, come al solito, nella fine del processo che mi permetta di viaggiare normalmente” aveva ha scritto Patrick Zaki su Facebook verso le dieci e un quarto ora locale (lo nove e un quarto in Italia). Il giovane era stato rinviato a giudizio il 13 settembre del 2021 dopo 19 mesi di custodia cautelare. A ogni udienza la custodia veniva rinnovata di 45 giorni. Dal 7 febbraio 2020 all’8 dicembre 2021 era stato detenuto in più carceri egiziane. Quando era stato scarcerato aveva ringraziato per le numerose manifestazioni organizzate per chiedere il suo rilascio.