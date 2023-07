Durissimo scontro a L’aria che tira (La7) tra l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone e il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli. Il tema del dibattito in studio è il j’accuse pronunciato da Giorgia Meloni, in collegamento con un comizio del partito di ultradestra spagnolo Vox, contro “i fondamentalisti ecologisti”.

Sardone, in linea con la posizione della presidente del Consiglio, menziona la legge europea sul ripristino della natura, accreditando al suo partito il merito di “aver evitato alcune follie” ecologiste: “Pensate che nel provvedimento vengono diminuite le dighe e le vasche di laminazione”.

“Veramente è il contrario – commenta in studio Bonelli – Lei è pure europarlamentare che non legge i testi. Non so cosa abbia letto”.

“No”, ribatte Sardone, che spiega confusamente il testo della legge, pur leggendo da un foglietto. E aggiunge: “Volevano togliere le dighe, secondo questi ambientalisti che ovviamente lei condivide”.

“Ma lei sta dicendo una bugia incredibile – replica il deputato – Ed è pure europarlamentare. Non sa leggere i testi che vota. È incredibile”.

“Io non so lei che titoli di studi ha – risponde Sardone – io ho laurea, master e dottorato”.

“No, non c’entra niente la laurea – commenta Bonelli – Pasolini diceva che l’intelligenza è senso comune”.

“Ah, ecco, quindi lei non è manco laureato”, rilancia la leghista.

La polemica riesplode successivamente quando l’europarlamentare scodella cifre varie: “L’Europa produce in termini di CO2 l’8-9% delle emissioni a livello mondiale”. Poi si correggerà e dirà che la percentuale è lo 0,8%, menzionando anche le vacche abbattute in Irlanda e attaccando il fanatismo ambientalista.

Interpellato dal conduttore Francesco Magnani per un commento, Bonelli osserva: “Io non so di cosa stia parlando la Sardone, sta dando i numeri. Penso che un politico, quando va nelle trasmissioni televisive, dovrebbe citare anche le fonti”.

Sardone interrompe ripetutamente il deputato: “I numeri li dà lei”.

Bonelli contesta il dato delle emissioni europee più volte fornito dalla Sardone: “Lei dà i numeri. Impari a dare le fonti, in qualunque scuola l’avrebbero corretta con la matita rossa”.

“Io sono andata a scuole che lei non ha frequentato, visto che non ha un titolo di studio”, ribatte Sardone.

L’europarlamentare della Lega impedisce con le sue interruzioni continue l’intervento di Bonelli, provocando la reazione veemente di Bonelli.

“Lei è patetico”, chiosa Sardone rivolgendosi al deputato.