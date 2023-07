Caos e devastazione nel centro storico di Torre del Greco, dove è crollata una palazzina di tre piani. La gente degli edifici vicini è scesa in strada, mentre vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile stanno scavando alla ricerca di superstiti. Non è chiaro quante persone fossero nell’edificio. Un passante e un bimbo, investiti dalle macerie, sono stati soccorsi e medicati. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Il sindaco di Torre del Greco, che si trovava fuori città, sta rientrando per seguire le operazioni.