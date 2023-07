È di poche ore fa la notizia che Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti è stato ricoverato in ospedale a Santo Domingo sabato 15 luglio in seguito ad una caduta in bicicletta che gli ha causato una clavicola rotta e femore fratturato in 3 punti. È stato lo stesso cantante a raccontare quanto accaduto in un video pubblicato su TikTok dal letto di ospedale: “Fa un male bestiale – spiega Jovanotti -. Domani forse mi operano, devono mettere un chiodo in titanio. E’ una operazione piuttosto complessa, ma si recupera. Ci vorrà un po’ di tempo ma sono vivo e sto bene”.

Ma c’è chi sui social ha notato un’incredibile coincidenza: proprio a metà luglio di due anni fa (il 14, guardate un po’ a volte il caso) lo stesso Jova si mostrava con il volto graffiato in seguito ad un’altra caduta in bicicletta. All’epoca l’incidente era capitato sul set del videoclip de “L’allegria“, la canzone che ha scritto per Gianni Morandi: “I graffi sulla mia faccia (per chi me lo ha chiesto) sono perchè il giorno prima venendo giù dai tornanti di castel rigone in bici sono andato lungo dentro a un roveto (ardente) e mi sono incrinato pure tre costole“, aveva spiegato allora. Insomma, auguriamo a Jovanotti di rimettersi presto e, se ce lo permette, suggeriamo che il prossimo luglio si tenga alla larga dalla bicicletta.