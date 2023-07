Dopo il ricovero in terapia intensiva a causa di un’infezione batterica, nei giorni scorsi è intervenuta per rassicurare i fan sulle sue sue condizioni di salute, dichiarando di essere “sulla via della guarigione“, pronta a tornare “il prima possibile più forte di prima”. Stiamo parlando di Madonna, di cui ora però il The Sun riporta un’indiscrezione che ha allarmato i fan della popstar. Secondo il tabloid britannico, infatti, l’artista ha appena fatto testamento e a spingerla a prendere carta e penna per redigere le sue ultime volontà è stato proprio il suo ricovero d’urgenza a fine giugno: le sue condizioni di salute l’hanno spaventata a tal punto da mettere mano alle sue disposizioni testamentarie.

D’altra parte, ha riferito il manager della popstar, l’allarme relativo alla sua salute si è rivelato molto elevato, destando molta preoccupazione nella famiglia e nell’entourage dell’artista, che ha temuto anche il peggio. Da ricordare che Madonna era molto provata dalle 12 ore di prove giornaliere, a cui si era sottoposta strenuamente proprio per prepararsi al tour. Sempre secondo quanto riportato dal The Sun, nelle sue ultime disposizioni la cantante avrebbe anche indicato di rifiutare la vendita di gadget economici che offuscherebbe la sua immagine. Negato anche l’uso ologrammi per futuri spettacoli dedicati a lei post mortem. “Ha passato tutta la sua vita a tirare le fila e rimanere al passo con la cultura pop, non c’è modo che lasci che tutto quel duro lavoro si sporchi”, ha dichiarato una fonte anonima a lei vicina al quotidiano britannico.

Il patrimonio della cantante ammonta a circa 600 milioni di dollari (da cui al momento sono esclusi i proventi del prossimo tour e i ricavi annuali dei diritti di sfruttamento della sua immagine). Sempre secondo la fonte, pare che Madonna abbia anche deciso di dividere equamente i diritti sulle sue tracce tra i suoi sei figli (Lourdes e Rocco, i due biologici, e David, Mercy, Ester e Stella, adottati invece in Malawi) per impedire la nascita di lotte ereditarie. Prevista anche una parte di diritti attribuiti al suo manager di lunga data Guy Oseary, probabilmente a titolo di omaggio per aver accompagnato l’artista nei momenti belli e brutti della sua lunga carriera.