Manuel Pirelli qualche giorno fa ha deciso di fare via social coming out, annunciando di esser legato sentimentalmente ad Alex Migliorini. “Quando ho conosciuto Alex, avevo già capito e realizzato chi fossi davvero ed innamorarmi di lui è stata la cosa più naturale del mondo. Mi ha rubato cuore e mente”, le sue parole sull’ex tronista di Uomini e Donne. Adesso il sito Biccy ha intercettato un altro protagonista della prima stagione di Love Island Italia, la trasmissione che ha portato alla ribalta Pirelli, Cesare Pontigia. E l’amico e collega di reality ha ammesso di aver avuto dubbi sul suo orientamento sessuale.

Perplessità che all’epoca aveva accantonato dal momento che il programma in questione aveva lo scopo di far trovare l’amore a concorrenti eterosessuali: “Qualche dubbio ci era sorto durante il programma, nulla di eclatante, diciamo qualche discorso un po’ ambiguo ma, almeno per me, i dubbi erano stati fugati dal fatto che fosse appunto a fare un programma tv per etero (in villa lo scopo era trovare l’”amore”, ndr). Detto questo son contento che si sia levato questo peso, lo vedo finalmente felice ed è questo l’importante”. Pirelli e Pontigia inoltre, durante un gioco/penitenza organizzato dalla produzione all’interno del reality, si erano scambiati anche un bacio sulla bocca.

Come poi ammesso dallo stesso Pirelli, già durante il format (2021) aveva capito di essere gay ma non riusciva ad ammetterlo nemmeno a se stesso: “Oggi posso dire che dentro di me ho sempre saputo di essere gay ma realizzarlo davvero e soprattutto ammetterlo a me stesso è stato molto complicato. Ed è stato un processo che sì, mi ha portato via anni in cui il Manuel che tutti vedevano era un ragazzo etero come tanti. Non è facile spiegare quanto quella sensazione di sentirsi sbagliati, fuori posto… Quel continuo non riuscire ad accettarsi misto alla paura di deludere gli altri, gli amici, la famiglia, ti possano far vivere una vita che non è la tua”. E ancora: “Ho vissuto una vita che non mi apparteneva per tanto tempo e molti oggi mi accusano di aver preso in giro le persone pretendendo da me delle scuse. Ma forse in primis dovrei chiedere scusa a me stesso. Per non aver avuto prima la forza ed il coraggio di essere davvero chi sono e aver maltrattato il vero Manuel per troppo tempo, costringendomi a vestire i panni di una persona che oggi mi sembra un estraneo”.