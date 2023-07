Terzo editore televisivo nazionale con l’8% di share sul pubblico totale che sale all’11% sul target commerciale. Il prime time dell’intero portfolio cresce del +10%. Sono questi i numeri snocciolati alla prima presentazione dei palinsesti televisivi del nuovo gruppo editoriale Warner Bros. Discovery da Laura Carafoli (SVP Content Network & Streaming Local Productions Italia & Iberia) e Alessandro Araimo (General Manager Warner Bors. Discovery Italy & Iberia). Aldo Romersa (Vp Programming) ha poi presentato nel dettaglio le produzioni che caratterizzeranno la prossima stagione televisiva del Nove.

FABIO FAZIO E MAURIZIO CROZZA LE STAR SUL NOVE – La più grande novità è la presenza sul Nove da domenica 15 ottobre di “Che tempo che fa” con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Novità dell’edizione targata Nove è il nuovo spazio “Che tempo che farà” che coinvolgerà dalle 19:30 Nino Frassica. Fabio Fazio, il cast gli ospiti e il pubblico del programma. Dalle 20 l’inizio di Che tempo che fa con la sua anteprima e le interviste per concludersi con il tradizionale Tavolo al via dalle 22 con la squadra degli ospiti fissi e la comicità fissa di Ubaldo Pantani. Il nuovo studio sarà allestito negli stessi spazi di “Fratelli di Crozza”, in via Mestre a Milano. “Qui è tutto nuovo e tutto da fare – ha dichiarato Fabio Fazio presente ai palinsesti – penso sinceramente he l’ingrediente fondamentale per fare tv sia quello di essere liberi, ma liberi non vuol dire dire quello che ti passa per la testa. È una arroganza dire quello che si pensa e che non ci si può permettere quando ci si rivolge ad un pubblico vasto, come quello della tv. Prima di esprimere una opinione bisogna pensarci cento volte. C’è un aspetto della libertà che è irrinunciabile che è quello con cui ci siamo trovati d’accordo con il gruppo: libertà di essere contemporanei, se no non riesci a raccontare l’attualità. Abbiamo sentito anche noi esigenza di gioventù con la libertà di dire cose inaspettate e incontrollate. Abbiamo preso con noi a Che Tempo che Fa Ornella Vanoni che traghetterà la prima e la seconda parte”. Luciana Littizzetto ha aggiunto: “Siamo in una casa nuova per ricominciare ed è molto emozionante. L’idea di essere in un luogo dove si respira e si sperimenta, dove in tv si fa fatica a sperimentare , è l’idea che ti inventi una cosa la provi ci riesci e ne fai un’altra ancora. Questo è molto vivo e giovane”.

Altra notizia importante per il gruppo è Maurizio Crozza che è stato confermato per altre tre stagioni. “Fratelli di Crozza” (il terzo programma più visto del venerdì) prenderà il via dal 22 settembre. Katia Follesa sarà alla conduzione del nuovo show Comedy Match programma comico con un taglio femminile di Banijay Italia. Sul Nove si vedrà una battaglia di improvvisazione e sfide fisiche tra due squadre di comici, capitanate dalle attrici Maria Di Biase e Marta Zoboli. Per il ciclo “Nove Racconta” arriva il docu film “Essere Moana” (Verve Media Company), in anteprima dal 29 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove. È la storia di Moana Pozzi icona di bellezza, fascino, sensualità e soprattutto donna di potere essendo testimone di segreti e intrighi della Prima Repubblica. L’altra produzione è “Ares Gate: La fabbrica delle illusioni” (Loft Produzioni) in anteprima il 22 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove. Il racconto è incentrato sul caso che riguarda la morte del regista e sceneggiatore Teodosio Losito e la successiva bancarotta della Ares Film che intreccia vicende giudiziarie e mediatiche. Infine “I soldi degli altri – Gianfranco Lande detto il Madoff dei Parioli” (Darallouche), in anteprima il 26 agosto su discovery+ e poi a settembre sul Nove. È l’inchiesta sul truffatore dei risparmiatori più o meno noti del mondo romano. Confermata la nuova stagione di “Accordi & Disaccordi” (Loft Produzioni) da settembre con Luca sommi e la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco travaglio, allo studio le puntate speciali in prime time di “La Confessione” (Loft produzione)il programma di interviste cult condotto dal direttore Peter Gomez.

REAL TIME CON BENEDETTA ROSSI IN ACCESS E LE COPPIE DI GIULIA DE LELLIS– Ecco le novità su Real Time, presentate da Gesualdo Vercio (VP Programming): “Ricette d’Italia – Il gusto della sfida” (Banijay Italia) da settembre, condotto in access time da Benedetta Rossi. Quattro cuochi non professionisti si sfideranno sulle loro ricette di famiglia per vincere la possibilità di entrare a far parte del nuovo ricettario di cucina firmato da Benedetta. “Amore alla prova – La crisi del settimo anno” (Banijay Italia) condotto da Giulia De Lellis, da novembre. È l’adattamento del successo internazionale “Seven Years Switch” con quattro coppie che stanno vivendo un momento di crisi decidono di mettersi alla prova cambiandosi i partner per due settimane. Alla fine dell’esperimento dovranno decidere se separarsi o restare insieme. Sul filone medical lo speciale “Tutto il possibile – Vita da neurochirurghi” (Stand By Me), da settembre in occasione della giornata nazionale della Neurologia, l’Istituto Besta di Milano apre le sue porte per mostrare la quotidianità del reparto oncologico e le storie di chi dedica la propria via all’Istituto. Su Food Network altre novità: “Calabria a tavola” (Jumpcutmedia) da novembre con Roberta Morise in un viaggio on the road alla scoperta dei piati tipici e delle ricette gustose della Calabria “Mangia Puglia Ama” (Mediamai) da ottobre in compagna della chef stellata Antonella Ricci che arriva sul canale per raccontare le specialità della tradizione pugliese. Infine su Eurosport attesa per i Giochi Olimpici Paris 2024 e poi basket, ciclismo, sport invernali, tennis e motori