Il Paris Saint-Germain ha messo nel mirino Dusan Vlahovic: secondo Le Parisien, l’attaccante della Juventus è “una delle priorità” del club parigino. L’allenatore Luis Enrique lo vuole per rinforzare il suo attacco, in particolare se dovesse partire Kylian Mbappé, che non ha rinnovato e potrebbe scegliere il Real Madrid. Nelle ultime ore la candidatura dell’attaccante serbo ha preso quota, anche perché le alternative in giro in Europa non convincono del tutto. Per Victor Osimhen il Napoli spara alto, chiedendo 180 milioni di euro, mentre la stella del Tottenham Harry Kane è in trattativa avanzata con il Bayern Monaco.

Ecco quindi che Vlahovic, che ha ancora tre anni di contratto con la Juventus, potrebbe essere il nome giusto in caso di addio di Mbappé. Con l’arrivo del nuovo Football Director Cristiano Giuntoli, la società è pronta a muoversi per definire le diverse operazioni in entrata e in uscita in programma, dalla somma delle quali risulterà la rosa per l’annata del rilancio. A lasciare, potrebbero essere proprio due dei pezzi da novanta della squadra di Massimiliano Allegri, ossia Federico Chiesa e appunto Vlahovic, che per motivi diversi sembrano a oggi i candidati principali per un ‘sacrificio’ sul mercato finalizzato a finanziare i rinforzi necessari. Sempre monitorando la situazione di Paul Pogba, che per ora vuole rimanere in bianconero ma viene tentato dalle offerte milionarie arrivate dall’Arabia Saudita.