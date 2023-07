Carolyn Smith torna a parlare del suo tumore. L”intruso‘, come lei stessa lo ha definito, era comparso per la terza volta a marzo scorso e da allora, dopo aver ricevuto la diagnosi e la notizia di non poterlo operare, la giurata di Ballando con le stelle ha preferito rinchiudersi in un doloroso silenzio. E a distanza di mesi, eccola riparlarne oggi, 12 luglio, con un post mentre è in ospedale, in attesa della radioterapia. “Buongiorno, allora spa day already. Inizio la mia terapia e poi ci vediamo dopo. Bye, smile no matter what (ovvero, sorridi a prescindere da tutto, nrd)”, si sente dire dal video pubblicato su Instagram con a lato una lunga riflessione. “Buongiorno. È un po’ di tempo che non posto mio spa day per il semplice motivo…”, ha iniziato a raccontare Smith. “Non mi sentivo di farlo perché non è stato il miglior periodo della mia vita. Avevo bisogno di tempo con me stessa e ragionare un po’, riflettere tanto delle fragilità mie. A volte deve toccare il fondo per rilanciarsi e ripartire con nuove idee e nuovo energia. Come sapete io non mollo mai, anche se mi passava per la mente troppe volte”. Poi ha rassicurato tutti: “Ma per fortuna non ho ascoltato quelle voci interno di me. Era la stanchezza che mi parlava”. Infine: “Durante l’estate prendo tempo per me, per stare a casa per mangiare bene, esercizi giornalieri, quality time con la mia famiglia. Ancora 2 viaggi di lavoro da fare, uno a Parigi e l’altro a Londra… poi Padova (casa) e Roma per la chemio. Voi cosa fate di bello per l’estate? VVB! Buona giornata”. Immediati sono stati i commenti di supporto e vicinanza: “Un abbraccio sei la forza per le persone ammalata, la tua carica e la tua positività e la tua forza sono una speranza per tutti, sei un mito”, ha scritto un utente. E ancora: “Carolyn, ti mando un abbraccio !!! Sei fortissima, vedrai che con il tuo sorriso e la tua positività, sconfiggerai anche questo nuovo “intruso” !!!”.

