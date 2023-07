Vai in un ristorante, ti siede, ordini, e accade l’impensabile. Cosa è successo? Il Pos non funzione e i commensali che non hanno abbastanza contanti sono costretti a lasciare il locale con gli antipasti sul tavolo. Non è una barzelletta ma ciò che realmente è accaduto nella serata del 9 luglio a Giancarlo Loquenzi, giornalista di Radio Rai e conduttore del programma radiofonico Zapping. “Ieri sera – ha raccontato su Twitter – vado con una mia amica in una famosa bistecchiera romana. Ci sediamo, ordiniamo. Il cameriere porta l’acqua e gli antipasti: una bruschetta e un supplì”.

Quindi il cronista ha ricostruito quanto accaduto: “Con l’occasione ci comunica che il Pos è rotto e dovremmo pagare solo in contanti. La mia amica e io ci frughiamo nelle tasche e mettiamo insieme a stento 5 euro. Dico: ‘è un bel problema, perché di contanti non ne abbiamo, cosa vogliamo fare?'”. A questo punto il cameriere ha iniziato a farfugliare delle scuse: “dovevamo dirvelo prima”, ma senza giungere ad una soluzione. E poi il colpo di scena: “Dico: ‘Ma mica vorrà che ce ne andiamo, così con i piatti già in tavola e le bistecche già ordinate?’ E lui: ‘Eh mi dispiace ma sì, dovete andare‘”.

Scioccato dalla piega presa degli eventi, il giornalista decide di voler parlare con il manager, ma la situazione non cambia: “(…) Il manager si scusa ancora, ammettendo l’errore di non averci informati prima. Io riferisco il fatto che il cameriere ci ha chiesto di andare via immaginando il suo stupore. Lui invece allarga le braccia e dice: ‘eh non c’è altro da fare‘. Io propongo confusamente delle alternative: faccio un bonifico, lascio un documento e passo domani, passo dopo aver fatto un bancomat…”.

Niente da fare: “Lui mi guarda scuotendo la testa: no, no, se lo faccio con lei poi lo devo fare con tutti, troppo casino”. A quel punto Loquenzi ha affermato: “Ma lei lo si rende conto che se mi caccia via a cena già ordinata e piatti in tavola io non metterò più piede in questo ristorante?”. Frase che però è rimasta nell’aria perché il manager nel mentre era già affaccendato altrove e il cameriere stava già portando via sia la bruschetta che il supplì. “La cena è definitivamente saltata. E il ristorante? Da oggi ha (almeno) un cliente in meno.