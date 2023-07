L’ex portiere della Juventus e del Manchester United Edwin van der Sar ha avuto un’emorragia cerebrale e attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono definitive “stabili” dall’Ajax, club dove attualmente l’ex nazionale olandese ricopre l’incarico di direttore generale. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dalla società “quando ci saranno informazioni più concrete”, si legge in una nota dei Lancieri nella quale si specifica che “tutti all’Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. I nostri pensieri sono con te”.

Dopo essere cresciuto nel club olandese e aver difeso i pali dei biancorossi per nove stagioni, Van der Sar si trasferì alla Juventus nel 1999 e con la Vecchia Signora ha disputato 66 partite subendo 46 gol. La sua carriera è poi proseguita al Fulham dal 2001 al 2005 prima del trasferimento al Manchester United dove ha giocato fino al 2011. Dal novembre del 2012 è dirigente dell’Ajax, trascinato sotto la sua gestione fino alla semifinale di Champions nel 2018/19.

Da giocatore ha vinto 4 campionati olandesi e altrettante Premier League. In campo internazionale ha conquistato numerosi trofei, comprese due Champions League e una Coppa Uefa. In Nazionale ha collezionato 130 presenze, comprese quelle a Euro 2000, la competizione continentale ricordata per la sfida in semifinale tra Olanda e Italia durante la quale i due portieri – l’altro era Francesco Toldo – furono protagonisti di due grandi prestazioni. E nel caso di van der Sar anche, suo malgrado, dello storico “cucchiaio” subito da Francesco Totti.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023