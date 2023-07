Il tentativo del club nerazzurro di riprendere Romelu Lukaku si è risolto per ora con un buco nell’acqua: il Chelsea ha rifiutato l’ultima offerta dell’Inter per il giocatore, chiedendo 45 milioni di euro per rilasciare l’attaccante.

A riportarlo è il sito sportivo The Atletic, che specifica inoltre che altre due squadre, Juventus e Al Hilal, sono pronte a muoversi qualora i Blues non riuscissero a trovare un accordo con il club nerazzurro. L’attaccante belga 30enne è reduce da una stagione in prestito all’Inter, in cui ha segnato 14 reti in 37 presenze complessive. Tornato al Chelsea dopo la fine del prestito con la squadra di Marotta, non ha fatto mistero di voler rientrare in Italia. Il futuro del giocatore è ancora tutto da definire: staremo a vedere se i nerazzurri cederanno alle richieste del club inglese.