Pasqualino Maione ricoverato nuovamente in ospedale. Continuano i problemi di salute del concorrente di Amici 7, dopo il lungo ricovero durato 5 mesi per le complicanze del Covid-19, quando, a causa del peggioramento della polmonite, aveva contratto una meningite. In questi è dovuto tornare in ospedale per qualcosa, per fortuna, di meno grave: è lui stesso a spiegare cosa è successo in un post su Instagram.

Pasqualino era tornato attivo sui social solo a gennaio dopo una lunga assenza: le sue condizioni sembravano essere migliorate, tuttavia, un video postato dallo stesso ex allievo ha allarmato di nuovo i fan preoccupati. “Ancora un altro ostacolo da superare. E sono ancora qua, eh già. – ha spiegato – Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato nuovamente ricoverato. Questa volta però per una cosa un po’ più lieve che però devo correggere assolutamente. Adesso ho un problema al rene e devo proprio correggerlo. Nulla di grave, non vi preoccupare. Però stare ancora qui mi snerva, mi fa stare un po’ agitato e anche nervoso. Insomma, devo dire che non ce la faccio più. Nulla, volevo soltanto salutarvi e augurarvi una buona giornata e ci rivediamo presto, fuori di qui spero, ciao a tutti”.

Immediati, come si poteva immaginare, i commenti di vicinanza e supporto da parte dei suoi fan: “Amico mio resisti“, scrive un utente. E ancora: “Grazie di averci aggiornato sulle tue condizioni. In effetti ero in pensiero perché non pubblicavi più, e ne parlavamo anche con mia madre. Mi dispiace tanto che tu sia di nuovo ricoverato. Credimi. (…) e non invece conoscere la vita davvero, nei suoi lati più duri, per poter essere in futuro testimonianza e aiuto per chi ci passa attraverso. Vorrei solo dirti che ti sono vicino. Che io so cosa vuol dire dover lottare sempre, senza vedere una fine. (…) So che è molto difficile, ma cerca di avere pazienza. Lottare può dare molti frutti. Io, col cuore, sono con te”.