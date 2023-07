Il passaggio dall’Isola allo Zoo per Marco Mazzoli non è stato facile. Lo speaker di Radio 105 è finalmente tornato in onda nello storico programma “Lo zoo di 105” dopo la vittoria all’Isola Dei Famosi, reality targato Mediaset. Nella giornata di martedì 4 luglio, durante il consueto appuntamento radiofonico in diretta con Paolo Noise, Mazzoli ha dovuto abbandonare in fretta e furia la trasmissione a causa di un malore. Tanta la preoccupazione generale di ascoltatori e colleghi. Poche ore dopo, Marco è riapparso sui social per tranquillizzare il pubblico e aggiornare tutti circa le sue condizioni di salute. “Ragazzi scusatemi ma non sono mai stato così male in vita mia. Credo di aver avuto un blocco intestinale, non lo so. Ho mollato la diretta e questo significa che sto davvero male. Avevo una forte fitta in basso allo stomaco e pensavo fosse un calcolo renale. Mi sono preoccupato davvero tanto e per questo ho lasciato”, ha svelato Mazzoli nelle sue storie Instagram.

E ancora: “Adesso voglio dire grazie a tutti voi. Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati. Sto molto molto meglio. Vado a farmi vedere, me l’avete detto tutti, così almeno siete più tranquilli ma se riesco a guidare la macchina sto bene. Un dolore così non l’avevo mai provato in vita mia. Non voglio esagerare ma è la verità. Una roba veramente… Mi sono sono spaventato. A parte che non sto quasi mai male. Per mollare la diretta io significa veramente che sto proprio male male. Non è mai successo. Non riuscivo neppure a stare in piedi”. Il giorno successivo, mercoledì 5 luglio, Mazzoli è ritornato in diretta su Radio 105: “Ragazzi sto meglio, oggi ci sono. Ormai è passato tutto. Mi fa ridere che sono stato 64 giorni in mezzo allo schifo, mangiando e dormendo in condizioni allucinanti, senza igiene né nulla, mai avuto niente. Torno nel mondo normale, e trac. Sono stato malissimo, è stata una roba brutta, ma ora è tutto a posto”. Come diceva il leit motiv di questa edizione de L’isola dei famosi? Ah sì: “Il meglio deve ancora venire”.