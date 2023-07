La corsa a Davide Frattesi pare giunta al capolinea: l’Inter ha in pugno il centrocampista del Sassuolo, che in questo inizio di calciomercato era stato accostato praticamente a tutte le big della Serie A. Negli ultimi giorni in particolare era emerso l’interesse del Milan, che aveva dato vita a un nuovo derby di mercato dopo quello per Marcus Thuram. Anche in questo caso l’esito sorride ai nerazzurri, che hanno accelerato proprio in coincidenza con la cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Beppe Marotta e Piero Ausilio infatti hanno trovato l’accordo verbale con il Sassuolo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro più il cartellino del giovane Samuele Mulattieri, nell’ultima stagione bomber del Frosinone che ha vinto il campionato di Serie B, valutato 8 milioni.

Il Milan martedì a pranzo aveva incontrato i neroverdi e l’agente di Frattesi: tentativo concreto, ma i rossoneri hanno compreso che il margine di manovra era limitato visto l’accordo tra Inter e Sassuolo. Anche il Napoli ha provato a inserirsi chiedendo informazioni per il giocatore, così come c’era stato un sondaggio della Roma, che comunque incasserà il 30% dall’operazione di vendita.

L’Inter intanto non si può ancora fermare: è praticamente fatta per l’arrivo in difesa di Yann Aurel Bisseck, atteso la prossima settimana in Italia per sostenere le visite mediche di rito. Il giocatore arriva dai danesi dell’Aarhus, ai quali andrà la clausola rescissoria di 7 milioni di euro. Una volte chiuse queste trattative, Marotta potrà tornare a concentrarsi su Romelu Lukaku, perché va trovato il modo di farlo tornare tornare dal Chelsea. Intanto il belga continua a rifiutare ogni possibile destinazione alternativa.