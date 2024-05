Una discussione accesa con un quarto d’ora di alta tensione al termine della partita tra Monza e Lazio, terminata 2 a 2. I giocatori biancocelesti sono andati sotto al settore ospiti, chiamati a rapporto dagli ultrà. E tra i più agitati il capitano Ciro Immobile e il difensore Adam Marusic. Ma cos’è successo? Occorre partire dal gol del pareggio dei padroni di casa firmato, al 92esimo da Milan Djuric, attaccante del Monza. Una rete che riduce, ancora di più, le speranze della Lazio di qualificarsi alla prossima Champions League.

Al triplice fischio, alcuni tifosi biancocelesti, arrivati a Monza, convocano la squadra a rapporto, richiamando anche chi già stava prendendo la via degli spogliatoi. Un discorso di rimprovero dai toni accesi quello dei rappresentanti della curva laziale. Ma poi anche qualche parola di troppo che non piace a Immobile e a Marusic. I due giocatori, senatori della squadra, prima rispondono a tono poi si avvicinano alle barriere che li dividono dagli ultrà fino ad arrivare anche alle mani. Anche Luis Alberto e Mattéo Guendouzi si schierano in prima fila per rispondere alla contestazione, non gradita dai biancocelesti dopo un match in cui nessuno si è risparmiato. Passa un quarto d’ora e il clima torna sereno: ci si chiarisce, strette di mano e consueto scambio di magliette. “Siamo tutti delusi, ma possiamo ripartire insieme”, ha detto Marusic a fine gara dopo che gli hanno chiesto cosa fosse successo a fine gara.