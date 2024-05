L’ex giocatore e playmaker dei Los Angeles Lakers Darrius Morris è morto all’età di 33 anni. A riferirlo è Tmz Sports. Il cestista proveniva dall’Università del Michigan ed era stato scelto dai Lakers al secondo giro del draft del 2011. Successivamente era approdato a Philadelphia per giocare con i 76ers. Ma Morris ha vestito anche le maglie dei Los Angeles Clippers, dei Memphis Grizzlies e dei Brooklyn Nets. Non solo. Dopo l’Nba, l’ex giocatore dei Lakers ha trascorso anche diverse stagioni giocando all’estero in Cina, Russia e Francia. “Con grande tristezza annunciamo la scomparsa del nostro amato figlio, Darius Aaron Morris”, ha detto in una dichiarazione la famiglia dell’ex giocatore Nba. E poi hanno aggiunto: “Durante questo periodo di transizione, la sua famiglia vi chiede di rispettare i loro desideri di privacy“. I dettagli sulla morte di Morris non sono ancora stati resi noti. Il suo corpo è stato trovato giovedì scorso nell’area di Los Angeles. Dopo una carriera stellare di basket al liceo, a Losa Angeles Morris è stato un giocatore di spicco dell’Università di Michigan. Ha battuto il record di assist in una singola stagione con i Wolverines con 235. Record successivamente battuto da Trey Burke qualche anno dopo.