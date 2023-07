Verrebbe quasi da piangere non fosse che è caldo e le lacrime rischiano di irritare una faccia già provata dall’afa. Perché se è vera la classica constatazione “con tutti i problemi che ci sono…”, è anche vero che “dal cielo mi cadono le palle. E i pantaloni si son rotti. E non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura” del concorso “Miss Piede d’Oro 2023″.

Perché ne parliamo qui su FQMagazine, direte voi, “con tutti i problemi che ci sono…”? Perché siamo un rotocalco e ci occupiamo di cose alte e basse, in questo caso bassissime e perché vogliamo pure dire che ci frega de i piedi più belli del web almeno quanto della sorte di un piccione ormai ribattezzato Ettore (salve ministra Roccella) che si affaccia ogni mattina al balcone della redazione solo per spiare (sappiamo che spia, non importa come lo sappiamo, ma lo sappiamo). Uno dice, ma ancora concorsi di qualsivoglia forma di bellezza nel 2023? Eh, pensate che Miss Italia torna in Rai quindi sì. In questo caso un grande classico, i piedi. Feticismo social, faccenduole conosciute. Avete mai sentito parlare dello ‘sniffing’? Chi annusa i piedi per trarne eccitazione? Insomma, d’amore e di passione per i piedi il mondo è pieno.

In questo “super” concorso quindi si mette al centro il corpo delle donne nella sua inferiore estremità e si decide quale vip ha i piedi più belli: Sophie Codegoni, Wanda Nara, Miriam Leone, Nikita Pelizon, Ginevra Lamborghini, Giulia De Lellis, Belen Rodriguez, Ilary Blasi, Barbara D’Urso, Elisa Isoardi e Elisabetta Gregoraci sono alcune delle vip in gara. Uno dirà, ma sono tantissime e la verità è che sono molte di più. Nel forum che presenta la 18esima edizione del premio si legge che si tratta di un “contest nato in questo sito nel lontano 2005 ma è dal 2014 che ha cominciato ad ottenere una certa popolarità, grazie alla trasmissione di Rai2 DettoFatto e a famose conduttrici come Caterina Balivo, Veronica Maya e più di recente Adriana Volpe. Lo scopo del Contest è quello di eleggere la celebrità italiana con i piedi più apprezzati dal popolo del Web, in un periodo che va dall’autunno 2022 all’estate 2023. Siete voi a votare in un sondaggione totalmente imparziale”. Non è tutto, chi vince viene inserita nell’albo d’oro. Che dire, un grande “grazie” alle testimonial che in questi ultimi anni si sono impegnate per tenere viva l’importante tradizione del “piede d’oro”.