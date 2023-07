Il piccolo schermo è decisamente in subbuglio: i cambiamenti nei palinsesti televisivi dell’ultimo periodo hanno suscitato molto stupore, tra sconvolgimenti e sorprese (tra tutti sicuramente a destare maggiore sconcerto “l’addio” di Barbara D’Urso, che non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque, e il passaggio di Bianca Berlinguer in casa Mediaset). Un panorama tutto nuovo che non poteva certo sfuggire all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che anche questa volta (come sempre) ha deciso di dire la sua.

Ed ecco che in una story pubblicata sul suo profilo Instagram, Corona si è scagliato contro tutto e tutti, iniziando così il suo messaggio: “Finito il mondo D’Urso, finita finalmente l’epoca Fazio, la Berlinguer a Mediaset, la Gentili alle Iene…”, continuando con un lungo elenco (a dire il vero forse un po’ confuso), che non ha risparmiato proprio nessuno. Tanto meno la sua “acerrima” nemica Ilary Blasi (come dimenticare il mitico scontro in diretta tra i due durante una puntata del Grande Fratello), a cui l'”opinionista” ha indirizzato una stoccata al vetriolo, deridendo la conduttrice con l’annuncio di una fantomatica apertura del canale per adulti Onlyfan: “La Blasi a Las Vegas per sempre con prossima apertura Onlyfans”. La “profonda riflessione” si è conclusa poi con una domanda – retorica -: “La televisione informazione sta cambiando e ci sarà una rivoluzione…voi siete pronti? Voi del settore sapete cosa fare?” Corona dà ovviamente la risposta più plausibile, che può essere solo una: “Io si”. Non avevamo dubbi, Fabrizio.