Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continuano ad essere i protagonisti della cronaca rosa. Dopo i tira e molla continui, sembrava che la loro love story avesse ripreso vigore. Tuttavia, nelle scorse ore è arrivata la notizia della rottura definitiva. E a conferma c’è non solo un video – diventato, ovviamente, virale su Twitter – che li immortala intenti in un’accesa lite in un ristorante in Sardegna durante una rimpatriata con gli altri concorrenti del GF, ma anche le parole dello stesso Dal Moro. “Valige nuove per il mio compleanno! – scrive in un tweet l’ex vippone – Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore. Unica cosa, io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i ca**i miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno“. Cosa sia successo davvero tra gli “Oriele” non si sa, ma certo è che, stando alle parole usate, la relazione che aveva fatto sognare migliaia di fan è giunta ormai ad un punto di non ritorno.

Proprio un tatino cuore di panna, anche in mezzo alla gente. Sta urlandole sicuramente frasi d’amore, vero #oriele ? pic.twitter.com/TS8KfGQlTw — escussaaaa (@giovanna_ci) July 2, 2023