Brad Pitt evergreen. In tutti i sensi. Il tempo sembra non solo essersi fermato, di più, proprio annullato per il divo di Hollywood. Almeno a vederlo in queste immagini che lo immortalano sul set dell’ultimo spot televisivo che lo vede protagonista. Pizzicato durante le riprese per la pubblicità di un brand italiano di elettrodomestici nei vigneti del Vara, tra St. Tropez e Gigaro, in Costa Azzurra, l’attore dimostra almeno la metà dei suoi anni. Dopo il look trasandato che aveva sfoggiato negli ultimi anni, Pitt appare infatti con un viso acqua e sapone dai lineamenti giovanili e un fisico asciutto e tonico. Insomma, come fanno notare in molti sui social commentando gli scatti, quasi ringiovanisse davvero anziché invecchiare come uno dei suoi personaggi più celebri, Benjamin Button.

Sarà merito – come insinuano alcuni giornali francesi – di qualche iniezione di botulino? Non possiamo saperlo, ma certamente quello che sappiamo (e che vediamo) è che il risultato – sempre se vogliamo accreditare l’ipotesi dei ritocchini – è indiscutibilmente ottimale. Più plausibile invece che l’aspetto da 30enne della star sia dovuto – come da lui stesso dichiarato mesi fa – all’abbandono dell’alcool e al ritrovato amore: “Sono sobrio da sei anni e mi sono ripreso l’amore insieme con Hollywood“.

La nuova fidanzata spagnola di Brad Pitt infatti, Ines de Ramon, ha 29 anni: estranea al mondo spettacolo, è la direttrice vendite di un brand di gioielli di lusso. “Non è un attrice, ma conosce bene il nostro mondo e poi è meglio non farlo questo mestiere”, avrebbe confidato l’attore agli amici sottolineando di voler tutelare la compagna dopo la fine della sua relazione (finita troppo spesso in pasto alla stampa) con Angelina Jolie.

