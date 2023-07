“In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”. Così Amadeus sul suo profilo Instagram, qualche ora fa. “Di chi sta parlando?“. Gli addetti ai lavori dello spettacolo ma gli utenti social lo avevano immaginato quasi subito: “Ce l’ha con Morgan e Sgarbi”. Sì perché i due, in quel del Maxxi, si sono dilettati a parlare del Festival di Saremo in questi termini: “Domani mi occuperò del caso Sanremo, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?“, le parole del sottosegretario alla Cultura. Ed ecco Morgan: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque”.

A specificare che Amadeus, con il suo criptico messaggio su Instagram, stava proprio rivolgendosi a Sgarbi-Morgan ci hanno pensato Fiorello e Biggio: “Avete ragione Sgarbi e Morgan, Amadeus non è capace! Noi ci siamo presi degli appunti… Fai Rumore di Diodato, è brutta! Perché vogliamo parlare di Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nuclear? La cantano tutti ma è brutta! E chi l’ha scelta? Amadeus! E Dove si balla di Dargen D’Amico, che per un anno è durata? “. I due continuano a farsi beffa in modo elegante di Morgan e Sgarbi citando grandissimi successi del Festival e d’altronde i numeri in Fimi e in classifica, non bastassero quelli all’auditel, parlano chiaro. “Chiudiamo con l’onorevolissimo Sgarbi che ha detto ‘adesso farà qualcosa per levarlo da Sanremo‘, ecco non deve fare niente perché ha finito. Lanceremo una petizione affinché genio Morgan diventi direttore artistico di Sanremo così finalmente potremo sentire canzoni belle, di successo, non queste caca**”. Poi, la fine, lapidaria: “Vedrai il successo che avrà Morgan come direttore artistico, cosi impari caro Amadeus”. Zan zan.