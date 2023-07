“Le modalità quasi carbonare con cui le notizie riservate sono uscite dal perimetro investigativo del dottor Storari (verbali formato Word, consegna nell’abitazione privata dell’imputato tramite chiavetta Usb), e le precauzioni adottate in occasione del disvelamento ai consiglieri – avvenuto nel cortile del Csm lasciando prudenzialmente i telefonini negli uffici – appaiono sintomatiche dello smarrimento di una postura istituzionale“. Lo scrivono i giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Brescia nelle motivazioni della sentenza che lo scorso 20 giugno ha condannato a un anno e tre mesi di reclusione (con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale) Piercamillo Davigo, ex pm del pool Mani pulite ed ex membro togato del Consiglio superiore della magistratura, per rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio.

La vicenda è quella nota dei verbali degli interrogatori resi dall’avvocato Piero Amara – ex consulente esterno dell’Eni – al pm di Milano Paolo Storari, in cui parlava dell’esistenza di una presunta loggia massonica segreta chiamata “Ungheria“, di cui avrebbero fatto parte politici, funzionari e imprenditori. Storari, lamentando un’inerzia investigativa dei suoi capi, li aveva consegnati in via privata a Davigo, che a sua volta li aveva mostrati (o ne aveva descritto il contenuto) ad almeno cinque consiglieri, al vicepresidente dell’organo David Ermini, al primo presidente e al procuratore generale della Cassazione (membri di diritto dell’organo) ma anche al presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra. Per la diffusione delle carte anche Storari è stato imputato per rivelazione di segreto d’ufficio, ma lo scorso 27 marzo è stato assolto in rito abbreviato “perché il fatto non costituisce reato“.

Nella sentenza si legge che Davigo ha “cavalcato l’inquietudine interiore dell’interlocutore che si era rivolto a lui con circospezione, essenzialmente per avere un consiglio” sul da farsi. A fronte delle titubanze di Storari, gli aveva fatto presente che al Consiglio superiore e, dunque, “per traslazione ai singoli componenti, non è opponibile il segreto, convincendolo “a compiere un atto extra ordinem quale la consegna brevi manu di copia dei verbali secretati, benché, in teoria, la strada maestra per investire il Csm della questione fosse, per sua stessa ammissione, quella di fare un plico riservato”. Nel corso del processo l’ex pm si è difeso affermando di non aver interessato il Csm in via formale perché tra i presunti appartenenti alla loggia erano citati anche due consiglieri. Secondo i giudici, però, “non vi sarebbe stata ragione alcuna di informare” il Consiglio superiore dell’esistenza dei verbali “in assenza dell’iscrizione” nel registro degli indagati “di nominativi di magistrati”. Inoltre, scrivono, “il dottor Storari si era rivolto a Davigo per rimuovere l’impaccio all’indagine e non per denunciare i colleghi menzionati da Amara”.

In ogni caso, per il collegio presieduto dal giudice Roberto Spanò, “le motivazioni offerte dal dottor Davigo per giustificare l’incontinenza divulgativa e i criteri di selezione adottati nella scelta dei depositari del segreto sono state assai variegate ma in nessun caso ricollegabili a fini ordinamentali”. Alla luce di quanto emerso, “viene da ritenere che tra il dottor Storari e il dottor Davigo si sia creato un cortocircuito sinergico reciprocamente fuorviante“, si legge nel provvedimento. Che sottolinea come nel dibattimento non sia “stato possibile rischiarare compiutamente quanto sia realmente avvenuto all’epoca del fatto e, in particolare, se quella del sostituto sia stata davvero un’iniziativa “self made” o non ci sia stato invece un qualche mentore ispiratore, come pure farebbero pensare alcuni passaggi rimasti in ombra”. Davigo, tramite la sua difesa, ha già annunciato ricorso in appello.